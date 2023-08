Imieniny Alberta. Najbliższe wypadają 7.08. Życzenia i wiersze na imieniny dla Alberta

Albert to mężczyzna skromny i nieśmiały. Jego delikatność intryguje kobiety, przez co cieszy się u nich powodzeniem, jednak przez grzeczność udaje, że tego nie zauważa. Albert w relacji z kobietą nie poczyni pierwszego kroku. Rodzina jest dla niego bardzo ważna, więc gdy znajdzie odpowiednią wybrankę, będzie o nią dbał. Jednak trzeba pamiętać, że Albert nie pozwoli zrobić z siebie pantofla, chociaż tak z początku może się wydawać. Mimo że jest nieśmiały, cichy i skromny potrzebuje dużo swobody i niezależności. Jeśli kobieta będzie próbowała nim dyrygować, szybko ucieknie. Jest typem myśliciela, który często zamyka się w sobie. Nie warto go z tego letargu wybudzać, jest mu to potrzebne do regeneracji.

Baylis & Harding, The Fuzzy Duck Men's, Żel do myc...

Wierszyki na imieniny Alberta

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Albertowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...