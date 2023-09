Imieniny Aleksandra. Najbliższe wypadają 13.09. Wiersze na imieniny dla Aleksandra

Aleksander jest mężczyzną o chwiejnym charakterze. Przybiera pozę groźnego i silnego mężczyzny, chociaż w głębi duszy to spokojny i wrażliwy człowiek. Zawsze staje w obronie słabszych. W życiu ceni sobie spokój i czas na oddanie się przyjemnościom, takim jak czytanie dobrych książek czy słuchanie muzyki. Ciężko jest zdobyć zaufanie Aleksandra. W miłości szuka oparcia i ciepła. Nie jest typem zdobywcy. Stawia na związki, które zaczynają się od głębokiej przyjaźni. Dom jest dla niego bezpiecznym schronieniem. Nie ucieka od obowiązków, jest bardzo pracowity i zapobiegawczy.

Wiersze na imieniny Aleksandra

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Aleksandrowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!