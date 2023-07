Imieniny Alfonsa (1.08). Życzenia na imieniny dla Alfonsa

Alfons to mężczyzna bardzo uczuciowy i wrażliwy. Interesuje się sztuką i fascynuje go piękno. Szuka partnerki, która okaże mu wiele zrozumienia i pozwoli zachować mu niezależność oraz swobodę. Jest bardzo romantyczny i namiętny, jednak często zamyka się w sobie. Najlepiej czuje się w zawodach artystycznych, chociaż brakuje mu pewności siebie.

Alfons to imię pochodzenia germańskiego. Imieniny Alfonsa obchodzimy 7 lutego, 1 czerwca, 25 lipca, 1, 28 sierpnia, 19 września, 31 października oraz 15 listopada.

Wierszyki na imieniny Alfonsa

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Alfonsowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!