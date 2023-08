Imieniny Alfreda 14.08. Wiersze imieninowe dla Alfreda

Alfred jest osobą przebojową i ambitną. Jest przedsiębiorczy i sumienny. Cechuje go skromność i życzliwość. Nie jest zbytnio towarzyski, ponieważ przemawia przez niego nieśmiałość. Ma wąskie grono zaufanych znajomych. Lubi rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i spędzać z nimi czas. W pracy jest skrupulatny i chętnie wykonuje powierzone mu obowiązki. Jednak woli pracować niezależnie i samodzielnie niż w grupie. Największą motywację osiąga przy wykonywaniu lubianych zadań i projektów.

Wierszyki na imieniny Alfreda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Alfredowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!