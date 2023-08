Imieniny Alfreda. Najbliższe wypadają 4.08. Wiersze imieninowe dla Alfreda

Alfred jest osobą przebojową i ambitną. Jest przedsiębiorczy i sumienny. Cechuje go skromność i życzliwość. Nie jest zbytnio towarzyski, ponieważ przemawia przez niego nieśmiałość. Ma wąskie grono zaufanych znajomych. Lubi rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i spędzać z nimi czas. W pracy jest skrupulatny i chętnie wykonuje powierzone mu obowiązki. Jednak woli pracować niezależnie i samodzielnie niż w grupie. Największą motywację osiąga przy wykonywaniu lubianych zadań i projektów.

Just For Men

Wiersze na imieniny Alfreda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Alfredowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!