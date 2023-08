Imieniny Anastazji 17.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Anastazji?

Anastazja jest osobą przebojową i energiczną. Wszędzie jej pełno. Ma pozytywne nastawienie do całego świata. Nie lubi stać w miejscu, woli zmiany i długie podróże. Chętnie podejmuje nowe wyzwania, które sprawiają jej radość. Jest bardzo towarzyską osobą, która posiada wielu znajomych. Lubi usłyszeć ich zdanie na jakiś temat i bardzo się z nim liczy. Jest zawsze chętna do pomocy innym i służy dobrą radą. Przyjaciele cenią ją za życzliwość i serdeczność. Można jej zaufać. W pracy energicznie podchodzi do wszystkich powierzonych jej zadań. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zawsze ma motywacje do działania i nigdy się nie poddaje.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.