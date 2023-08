Imieniny Anity 17.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Anity?

Anita z łatwością zjednuje sobie ludzi. Brzydzi się kłamstwem, chamstwem i wulgarnym zachowaniem. Sama zachowuje się jak dama i tylko takie kobiety szanuje. Anita w związkach przejmuje stery. To ona czuje się, jak głowa rodziny. Mężowi i dzieciom poświęca minimum czasu. Woli całkowicie oddać się pracy i doskonalić swoje umiejętności.

Anita to imię pochodzące z języka hebrajskiego. Imieniny Anity obchodzimy 26 lipca, 17 sierpnia.

