Imieniny Artura 6.10. Wierszyki z okazji imienin dla Artura

Artur to mężczyzna bardzo wrażliwy. Mocno przeżywa sprawy sercowe. Poszukuje czułości, ciepła i spokoju. Kobiety zdobywa dzięki swojej łagodności i urokowi. Artur dąży do założenia rodziny. To kandydat na wspaniałego męża oraz ojca. W życiu właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza. Nie jest to typ lekkoducha, żona nie musi martwić się więc o byt. Artur potrafi ciężko pracować, aby jego rodzinie niczego nie brakowało. Jest bardzo inteligentny, nie ma problemu z odnalezieniem się w różnych zawodach. Ma umysł analityczny i świetnie sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych.

Wiersze na imieniny Artura

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Arturowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!