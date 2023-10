Imieniny Artura (6.10). Życzenia i wiersze imieninowe dla Artura

Artur to mężczyzna bardzo wrażliwy. Mocno przeżywa sprawy sercowe. Poszukuje czułości, ciepła i spokoju. Kobiety zdobywa dzięki swojej łagodności i urokowi. Artur dąży do założenia rodziny. To kandydat na wspaniałego męża oraz ojca. W życiu właśnie rodzina jest dla niego najważniejsza. Nie jest to typ lekkoducha, żona nie musi martwić się więc o byt. Artur potrafi ciężko pracować, aby jego rodzinie niczego nie brakowało. Jest bardzo inteligentny, nie ma problemu z odnalezieniem się w różnych zawodach. Ma umysł analityczny i świetnie sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych.

Wierszyki na imieniny Artura

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Arturowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...