Imieniny Augustyna. Najbliższe wypadają 28.08. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Augustyna

Augustyn jest osobą pewną siebie i przebojową. Jest uparty i często ma własne zdanie na dany temat. Lubi podejmować się nowych wyzwań i nie przepada za nudą. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Jest chętny do pomocy i zawsze służy dobrą radą. Znajomi mogą na niego liczyć w każdej sytuacji. W pracy jest ambitny i dąży do wyznaczonego celu. Lubi pracować z ludźmi, chętnie pomaga współpracownikom. Doskonale sprawdzi się w pracy w grupie. Nie lubi monotonnych zadań, które zmniejszają jego motywację do działania.

Wiersze na imieniny Augustyna

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Augustynowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.