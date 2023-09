Imieniny Aurelii 25.09. Oryginalne życzenia imieninowe dla Aurelii

Aurelia z natury jest bardzo skromna i nieśmiała. Jest w stanie wiele w życiu osiągnąć, ponieważ czuje stałą potrzebę rozwijania się, ale mimo tego nie będzie się przechwalać. Jej skromność uznawana jest za uroczą, bo wszyscy widzą, że Aurelia jest bardzo pracowita, ambitna i inteligentna. Ma powodzenie u mężczyzn, ale zwykle tego nie zauważa. Panowie wzdychają do niej, gdyż wydaje się zbyt niedostępna, by można było ją zdobyć. Aurelia jest bardzo pomocną osobą. Potrafi zrezygnować z siebie, by pomóc komuś w potrzebie.

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.