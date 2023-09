Imieniny Aurelii 25.09. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Aurelii?

Aurelia z natury jest bardzo skromna i nieśmiała. Jest w stanie wiele w życiu osiągnąć, ponieważ czuje stałą potrzebę rozwijania się, ale mimo tego nie będzie się przechwalać. Jej skromność uznawana jest za uroczą, bo wszyscy widzą, że Aurelia jest bardzo pracowita, ambitna i inteligentna. Ma powodzenie u mężczyzn, ale zwykle tego nie zauważa. Panowie wzdychają do niej, gdyż wydaje się zbyt niedostępna, by można było ją zdobyć. Aurelia jest bardzo pomocną osobą. Potrafi zrezygnować z siebie, by pomóc komuś w potrzebie.

Aurelia to imię pochodzenia łacińskiego od słowa oznaczającego złocista, uwieńczona. Aurelia imieniny obchodzi 25 września, 16 października, 25 listopada, 2 grudnia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...