Imieniny Barbary 20.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Barbarze?

Barbara jest spokojną, pewną siebie, uczuciową i wrażliwą na piękno kobietą. Kocha poezję oraz podróże. Jest bardzo sentymentalna i często odpływa w swoje przemyślenia. Najlepiej odnajduje się w zawodach artystycznych. Jej artystyczna dusza dotyka również sfery miłości. To prawdziwa kokietka, lubiąca flirtować z mężczyznami. Od partnera wymaga ciągłego zdobywania. Barbara nie jest kobietą, która marzy o założeniu rodziny. Marzy o romantycznej miłości i partnerze, który stale będzie ją zaskakiwał. Barbara nie prowadzi bujnego życia towarzyskiego. Jest introwertyczką, zamkniętą w sobie. Ceni sobie samotność i ciszę.

Barbara to imię pochodzenia greckiego. Imieniny Barbary obchodzimy 18 kwietnia, 20 lipca, 22 września, 19 listopada, 4 grudnia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!