Imieniny Bartłomieja 24.08. Wierszyki z okazji imienin dla Bartłomieja

Bartłomiej jest osobą nastawioną na cel i wytrwałą. Ma wrodzoną konsekwencję w działaniu i zawsze trzyma się określonego planu. Ma swoje zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych. Szybko podejmuje decyzje, które nie zawsze są dobre. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ nie przepada za tworzeniem nowych relacji towarzyskich. W pracy jest energiczny i przebojowy. Zawsze wykonuje swoje zadania i dąży do wyznaczonego celu. Ma dobrą pamięć, która przydaje mu się w codziennej pracy. Nie przepada za pracą w grupie, woli pracować samodzielnie.

Wierszyki na imieniny Bartłomieja

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bartłomiejowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

