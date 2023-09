Imieniny Bartłomieja. Najbliższe wypadają 3.09. Wiersze z okazji imienin dla Bartłomieja

Bartłomiej jest osobą nastawioną na cel i wytrwałą. Ma wrodzoną konsekwencję w działaniu i zawsze trzyma się określonego planu. Ma swoje zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych. Szybko podejmuje decyzje, które nie zawsze są dobre. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ nie przepada za tworzeniem nowych relacji towarzyskich. W pracy jest energiczny i przebojowy. Zawsze wykonuje swoje zadania i dąży do wyznaczonego celu. Ma dobrą pamięć, która przydaje mu się w codziennej pracy. Nie przepada za pracą w grupie, woli pracować samodzielnie.

Życzenia na imieniny Bartłomieja

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bartłomiejowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.