Imieniny Bernarda (21.08). Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Bernarda

Bernard jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. Ma swoje własne zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych ludzi. Nie jest bardzo towarzyski, ma małe grono zaufanych przyjaciół. Jest skryty i nie lubi się zwierzać ze swoich problemów i rozterek. Znajomi cenią go za uprzejmość i mogą na nim polegać. W pracy jest sumienny i systematyczny. Bardzo lubi zmiany i nowe wyzwania. Szybko rozwiązuje problemy i dąży do wyznaczonych celów. Najlepiej sprawdzi się w roli przywódcy.

Wierszyki na imieniny Bernarda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bernardowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...