Imieniny Bernarda. Najbliższe wypadają 20.08. Wiersze z okazji imienin dla Bernarda

Bernard jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. Ma swoje własne zdanie na każdy temat i nie słucha rad innych ludzi. Nie jest bardzo towarzyski, ma małe grono zaufanych przyjaciół. Jest skryty i nie lubi się zwierzać ze swoich problemów i rozterek. Znajomi cenią go za uprzejmość i mogą na nim polegać. W pracy jest sumienny i systematyczny. Bardzo lubi zmiany i nowe wyzwania. Szybko rozwiązuje problemy i dąży do wyznaczonych celów. Najlepiej sprawdzi się w roli przywódcy.

Wiersze na imieniny Bernarda

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bernardowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.