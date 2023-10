Imieniny Bogdana (9.10). Życzenia i wiersze na imieniny dla Bogdana

Bogdan jest osobą energiczną i pewną siebie. Cechuje go ambitność i wytrwałość w dążeniu do celu. Jest towarzyski i skrupulatnie dobiera grono swoich znajomych. Przyjaciele cenią go za życzliwość i uczynność. Nie jest skory do zwierzeń, jednak bardzo chętnie pomaga swoim bliskim i służy dobrą radą. W pracy jest ambitny i zawsze wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Nie działa według planu, woli spontaniczność, która nie zawsze wychodzi mu na dobre. Umie przyznawać się do błędu.

Wierszyki na imieniny Bogdana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bogdanowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.