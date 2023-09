Imieniny Bogusława (23.09). Wiersze imieninowe dla Bogusława

Jaki jest Bogusław?

Bogusław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który sławi Boga. Imieniny Bogusława obchodzimy 29 kwietnia, 18 grudnia.

Bogusław to szczery i otwarty facet. Nie lubi się nad wyraz wysilać. Nie dlatego, że jest leniwy. Po prostu woli z życia czerpać przyjemności niż się przepracowywać. Życie z nim jest przyjemne i pełne wrażeń. Nigdy nie można się z nim nudzić. Poszukuje partnerki, która będzie mieć podobny do niego charakter. Musi być wyrozumiała, lubić się bawić i nie przejmować błahostkami. Do tego być spontaniczna, ponieważ Bogusław lubi zaskakiwać i wybierać się często w podróże bez ich planowania.