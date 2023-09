Imieniny Bronisława. Najbliższe wypadają 1.09. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Bronisława

Bronisław jest bardzo sumiennym i solidnym mężczyzną, który zawsze wypełnia swoje obowiązki. To wymarzony pracownik i solidny fachowiec. Jednak nie żyje samą pracą. Nie jest typem pracoholika. Nie przynosi do domu problemów z pracy. W relacjach jest dosyć trudny, ponieważ jest kapryśny i humorzasty. Mimo to ma grono oddanych przyjaciół, którzy zawsze mogą na niego polegać. Wobec kobiet jest bardzo wymagający, jednak sam również bardzo angażuje się w związek.

Wierszyki na imieniny Bronisława

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Bronisławowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...