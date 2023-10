Imieniny Brygidy 8.10. Jakie życzenia wybrać dla Brygidy? Życzenia imieninowe idealne na sms

Jakie jest pochodzenie imienia Brygida?

Brygida to imię pochodzenia celtyckiego. Imieniny Brygidy obchodzimy 1 lutego, 23 lipca.

Brygida to kobieta otwarta, radosna i obdarzona optymistycznym podejściem do życia. To prawdziwy wulkan energii. Ma silnie rozwiniętą wyobraźnię i jest bardzo twórcza. Dobrze odnajduje się w zawodach związanych ze sztuką oraz tam, gdzie wymaga się kreatywności. Brygida nie jest kobietą rozchwianą i płaczliwą. Związek z nią będzie spokojny, ale nie nudny. Z nią nigdy nie można się nudzić. Ma mnóstwo pomysłów i nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu.