Imieniny Daniela 13.10. Wiersze na imieniny dla Daniela

Daniel jest osobą inteligentną o kreatywnym usposobieniu. Nie podejmuje nagłych decyzji, woli wszystko przemyśleć i wybrać najkorzystniejszą opcję. Cechuje go zaradność i perfekcjonizm. Jest towarzyski, lubi poznawać nowych ludzi. Ceni sobie czas spędzany z przyjaciółmi, którym organizuje różne aktywności. Nie przepada za zwierzaniem się innym i woli rozwiązywać sam swoje problemy. W pracy jest spokojny i opanowany. Nie umie działać szybko, lecz dokładnie i bez pośpiechu. Jest perfekcjonistą w każdym calu. Świetnie sprawdza się w roli przywódcy i organizatora, ponieważ lubi kierować innymi i narzucać im swoje zdanie.

Życzenia na imieniny Daniela

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Danielowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!