Imieniny Dariusza 29.09. Wierszyki na imieniny dla Dariusza

Dariusz jest osobą upartą, która podąża do wyznaczonego celu bez względu na wszystko. Jest samodzielny i nie lubi, kiedy udziela mu się rad. Ma swoje zdanie na każdy temat. Ma wielu przyjaciół, z którymi lubi rozmawiać i spotykać się. Zawsze służy im pomocą i dobrą radą. Cechuje go życzliwość i radosne usposobienie, dlatego umie zjednywać do siebie ludzi. W pracy jest urodzonym przywódcą, który lubi kierować innymi i rozdzielać zadania.

Życzenia na imieniny Dariusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Dariuszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.