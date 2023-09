Imieniny Dariusza 29.09. Życzenia z okazji imienin dla Dariusza

Dariusz jest osobą upartą, która podąża do wyznaczonego celu bez względu na wszystko. Jest samodzielny i nie lubi, kiedy udziela mu się rad. Ma swoje zdanie na każdy temat. Ma wielu przyjaciół, z którymi lubi rozmawiać i spotykać się. Zawsze służy im pomocą i dobrą radą. Cechuje go życzliwość i radosne usposobienie, dlatego umie zjednywać do siebie ludzi. W pracy jest urodzonym przywódcą, który lubi kierować innymi i rozdzielać zadania.

Wierszyki na imieniny Dariusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Dariuszowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....