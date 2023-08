Imieniny Diany 13.08. Jakie życzenia imieninowe dla Diany?

Diana to kobieta, który życie opiera na logicznym rozumowania. Nie lubi okazywać miłości i jest dosyć zimną kobietą. Nie rozumie natchnień oraz namiętności. Najchętniej wyeliminowała ze świata zwierzęce popędy. Lubi się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. W życiu najważniejsze jest dla niej to, co sama może osiągnąć swoją ciężką pracą. W związkach jest władcza i kontrolująca. U niej w domu tylko ona może mieć rację. W pracy jest waleczna i dąży do osiągnięcia wysokiego stanowiska. Nie boi się rywalizacji i ciężkiej pracy.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.