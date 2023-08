Imieniny Dominika. Najbliższe wypadają 4.08. Życzenia i wierszyki imieninowe dla Dominika

Dominik jest osobą przebojową i towarzyską. Jest wrażliwy na krytykę i szybko można go urazić. Cechuje go ambitność i zapał. Ma duże grono znajomych, z którymi uwielbia prowadzić rozmowy na każdy temat. Nie lubi czuć się samotny i najbardziej rozkwita w towarzystwie przyjaciół. W pracy sumiennie wykonuje powierzone mu zadania. Lubi dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ciężko znosi porażkę i nie może się z nią pogodzić. Jest stworzony do pracy w grupie, która go potrzebuje i doceni.

Wiersze na imieniny Dominika

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Dominikowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!