Imieniny Doroty 7.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Doroty

Dorota charakteryzuje się mocnym opanowaniem, dzięki czemu potrafi sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Jest bardzo lubiana wśród znajomych. Dorota jest bardzo towarzyska, wygadana i pozytywnie nastawiona do życia. Ma jednak silny temperament, więc nie pozwoli sobie wejść na głowę nikomu. Dorota jest wspaniałą kandydatką na żonę i matkę. Nie jest to jednak typowa kura domowa. Poświęca się dla rodziny, ale tylko wtedy, kiedy mąż wykazuję dokładnie takie samo zaangażowanie. W pracy jest bardzo surowa i wymagająca. Kariera nie jest jej najwyższym celem, jednak dzięki ciężkiej pracy zwykle osiąga sukcesy.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.