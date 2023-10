Imieniny Edwarda (13.10). Wierszyki z okazji imienin dla Edwarda

Jaki jest Edward?

Edward to imię pochodzenia staroangielskiego. Oznacza: ten, który broni majątku. Edward imieniny obchodzi 5 stycznia, 18 marca, 7, 24 kwietnia, 6 maja, 12 czerwca, 4, 6, 30 lipca, 30 sierpnia, 1, 13, 23, 30 października, 3 grudnia.

Edward to mężczyzna bardzo pewny siebie. Budzi podziw u kobiet i mężczyzn. Niezwykle przedsiębiorczy, zaradny i pomysłowy. Ze sprytem potrafi załagodzić każdy spór. Edward w miłości jest bardzo stabilny i spokojny. Nie ulega szantażom emocjonalnym i nie lubi demonstracji uczuć. Co nie oznacza, że jest nieczuły, wręcz przeciwnie! O swoją partnerkę dba i stale stara się zaskakiwać, co może bywać nawet irytujące. Jego rodzinie nic nie zabraknie. Edwardowi można zaufać i polegać na nim. To fantastyczny materiał na męża oraz ojca. Edward to mężczyzna z klasą, który odnajdzie się w każdym towarzystwie. Ponadto świetnie sprawdza się w roli rozjemcy. Potrafi rozładować napiętą atmosferę, jak nikt inny. Edward świetnie sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych, ponieważ potrafi zachować zimną krew i ma analityczny umysł.