Imieniny Edyty 16.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Edycie?

Edyta jest osobą kreatywną i ambitną. Wyznacza sobie cele, do których dąży bez względu na konsekwencje. Nie straszne jest dla niej ryzyko. Lubi zmiany w swoim życiu i długie podróże. Jest towarzyska i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią ją za życzliwość i ciekawe rozmowy. Chętnie służy radą i dobrym słowem. W pracy zawsze angażuje się maksymalnie w określone zadanie. Umie podejmować dobre decyzje i ma oryginalne pomysły. Dobrze odnajduje się w zespole. Jest zorganizowana i sumienna.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.