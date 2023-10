Imieniny Emila 11.10. Życzenia i wiersze imieninowe dla Emila

Emil jest osobą odważną i energiczną. Jest niezależny i posiada własne zdanie na wiele tematów. Nie lubi podejmować ryzyka, ponieważ obawia się porażki i przegranej. Cechuje go wrażliwość i skrytość. Nie jest za bardzo towarzyski. Woli własne towarzystwo, ponieważ jest typem introwertyka. Jego nieliczni znajomi cenią w nim poczucie humoru i pogodę ducha. W pracy chętnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Jest niezależny i lubi być samodzielny w działaniu. Unika ryzykownych sytuacji i wtedy woli odpuścić projekt.

Wierszyki na imieniny Emila

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Emilowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!