Imieniny Eugenii (16.09). Kiedy jeszcze Eugenia obchodzi imieniny?

Eugenia to prawdziwy wulkan energii. Jest otwarta, towarzyska i bardzo przyjacielska. Z nią nigdy nie można się nudzić, ciągle musi być w ruchu. Kocha podróże i odkrywanie świata. Nie uznaje wakacji spędzonych przy basenie. Dla niej podróże to odkrywanie i poznawanie obcych kultur. Zawsze wraca z ciekawymi historiami i pomysłami na egzotyczne dania. Z łatwością ulega miłosnym porywom. Z trudem wchodzi w stałe związki. Dla niej życie to nieustająca przygoda i ulotne chwile. Rozkochuje w sobie mężczyzn, a odchodząc pozostawia pustkę.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...