Imieniny Felicji 30.09. Jakie życzenia wybrać dla Felicji? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imieniny Felicji - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Felicja to imię pochodzenia łacińskiego. Felicja imieniny obchodzi 24 stycznia, 27 kwietnia.

Felicja to kobieta bardzo łagodna. Nie lubi okazywać uczuć, chociaż jest kochającą i czułą partnerką oraz matką. Potrafi zająć się domem, ale brakuje jej skrupulatności. Wydaje się być flegmatyczna i powolna, ale to uśpiony wulkan. Jej wewnętrzne ciepło i spokój przyciągają do niej ludzi. Jest otwarta i pomocna. Sama nie lubi mówić o swoich uczuciach i często zamyka się w sobie. Dobrze czuje się w zawodach, które nie wymagają kontaktu z drugim człowiekiem.