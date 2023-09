Imieniny Franciszka (29.09). Życzenia i wierszyki na imieniny dla Franciszka

Można powiedzieć, że Franciszek to mężczyzna, który ma podwójną osobowość. Na zewnątrz zawsze pewny siebie, chociaż w środku się waha. Jest niesamowicie wytrwały i pracowity. Wymaga jednak dużo swobody, nie znosi nacisku. W pracy nie znosi, jak ktoś go poucza. Nie jest typem karierowicza. Woli spokojną, pewną posadę niż wyścig szczurów. Na zajmowanym stanowisku stara się być najlepszy. Franciszek jest bardzo towarzyski, dba o przyjaźnie oraz o rodzinę. Dzieciom okazuje dużo miłości. Najważniejsze w życiu są dla niego wartości. Choć w miłości może być chłodny, będzie oddanym mężem. Franciszek jest również oddanym przyjacielem, na którego zawsze można liczyć. Łatwo jednak jest go urazić. Franciszek stawia na prawdziwe przyjaźnie, nie ufa każdemu.

Franciszek wywodzi się z języka germańskiego. Imię to pochodzi od słowa frank (wolny). Pierwszy raz imię to nosił św. Franciszkowi z Asyżu. Imieniny Franciszka świętujemy 24, 29 stycznia, 4, 17 lutego, 2, 9 marca, 2 kwietnia, 2, 11 maja, 4, 12, 16, 17, 20, 29 czerwca, 14 lipca, 4, 20, 21 sierpnia, 16, 17, 20, 25, 29, 30 września, 3, 4, 10, 29 października, 13, 24, 27 listopada, 3, 22 grudnia.

Wiersze na imieniny Franciszka

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Franciszkowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.