Imieniny Grażyny 26.07. Oryginalne życzenia imieninowe dla Grażyny

Grażyna to wspaniała kandydatka na żonę i matkę. Swoich bliskich zalewa miłością. Jest bardzo troskliwa i opiekuńcza. Dogadzanie bliskim to jej cel życiowy. Jest bardzo przedsiębiorcza i zorganizowana, więc o dom i wydatki dba perfekcyjnie. Nie narzeka również na brak znajomych. Ludzie lgną do niej, bo bije od niej spokój, opanowanie i pozytywna energia. Jest bardzo wyrozumiała i udziela dobrych rad, bez moralizowania. Swoje zorganizowanie i energię wykorzystuje również w pracy. Grażyna przywiązuje się do miejsc i ludzi. W pracy ceni sobie stabilność i spokój.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!