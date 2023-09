Imieniny Grażyny 9.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Grażynie?

Grażyna to wspaniała kandydatka na żonę i matkę. Swoich bliskich zalewa miłością. Jest bardzo troskliwa i opiekuńcza. Dogadzanie bliskim to jej cel życiowy. Jest bardzo przedsiębiorcza i zorganizowana, więc o dom i wydatki dba perfekcyjnie. Nie narzeka również na brak znajomych. Ludzie lgną do niej, bo bije od niej spokój, opanowanie i pozytywna energia. Jest bardzo wyrozumiała i udziela dobrych rad, bez moralizowania. Swoje zorganizowanie i energię wykorzystuje również w pracy. Grażyna przywiązuje się do miejsc i ludzi. W pracy ceni sobie stabilność i spokój.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.