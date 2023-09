Imieniny Hanny 1.09. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Hannie?

Imieniny Hanny - jaka jest geneza tego imienia

Hanna to odmiana imienia Anna. Pochodzi o hebrajskiego słowa oznaczającego wdzięk i łaskę.

Hanna to kobieta o mocnej osobowości. Przebojowa i nie bojąca się wyzwań. Nie zrażają ją upadki i komplikację. Pojawiające się problemy i przeszkody wręcz napędzają ją do działania. To prawdziwa maszyn do osiągania celów. Nieustannie się szkoli i podnosi swoje kwalifikację. Rozwój jest dla niej szalenie istotny. Hanna rozwój kariery potrafi pogodzić z dbaniem o dom i rodzinę. W miłości jest wierna, czuła i kochająca. Jej partnerowi niczego nie zabraknie. Mimo swoich osiągnięć jest osobą skrytą i skromną. Jest bardzo szanowana wśród znajomych. Każdy może na niej polegać. Mimo iż jest bardzo zajętą osobą potrafi dla każdego znaleźć czas, bo jest świetnie zorganizowana.