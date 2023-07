Imieniny Hanny 26.07. Jakie życzenia wybrać dla Hanny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Hanna to kobieta o mocnej osobowości. Przebojowa i nie bojąca się wyzwań. Nie zrażają ją upadki i komplikację. Pojawiające się problemy i przeszkody wręcz napędzają ją do działania. To prawdziwa maszyn do osiągania celów. Nieustannie się szkoli i podnosi swoje kwalifikację. Rozwój jest dla niej szalenie istotny. Hanna rozwój kariery potrafi pogodzić z dbaniem o dom i rodzinę. W miłości jest wierna, czuła i kochająca. Jej partnerowi niczego nie zabraknie. Mimo swoich osiągnięć jest osobą skrytą i skromną. Jest bardzo szanowana wśród znajomych. Każdy może na niej polegać. Mimo iż jest bardzo zajętą osobą potrafi dla każdego znaleźć czas, bo jest świetnie zorganizowana.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!