Imieniny Henryka (2.09). Wiersze na imieniny dla Henryka

Jaki jest Henryk?

Imię Henryk pochodzi ze starogermańskiego i powstało ze słów oznaczających dom i bogaty. Imieniny Henryka wypadają 17, 19, 20, 25 stycznia, 15, 19 lutego, 2, 8, 16 marca, 10 kwietnia, 10, 18 czerwca, 12, 13, 15 lipca, 2 września, 2, 4 listopada oraz 5 grudnia.

Henryk jest osobą nieśmiałą, która nie lubi zwierzać się ze swoich problemów. Cechuje go upartość i pracowitość. Jest energiczny i ciężko mu usiedzieć w jednym miejscu. Znajomi bardzo go cenią i często można na nim polegać. Ciężko jest mu przyznać się do własnych błędów, które zazwyczaj ignoruje. W pracy bardzo lubi pracować w grupie, co daje mu satysfakcje. Lubi rozwijać swoje umiejętności i chętnie podchodzi do nowych wyzwań. Jest uparty i zawsze dąży do wyznaczonego celu.