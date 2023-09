Imieniny Hieronima 30.09. Wierszyki na imieniny dla Hieronima

Hieronim jest osobą oczytaną i sumienną. Cechuje go niezależność i samodzielność. Chadza własnymi ścieżkami i ma swoje zdanie na wiele tematów. Nie straszne mu porażki i woli uczyć się na własnych błędach. Jest towarzyski i chętnie pomaga swoim przyjaciołom. Można na niego liczyć i zwierzyć się ze swoich problemów. W pracy jest konsekwentny i umie podejmować trudne decyzje. Cechuje go inteligencja, co pomaga mu przy pracy nad różnorodnymi projektami. Świetnie sprawdzi się w pracy w grupie.

Życzenia na imieniny Hieronima

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Hieronimowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!