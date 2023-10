Imieniny Igi 16.10. Jakie życzenia złożyć Idze?

Iga jest osobą przebojową i pewną siebie. Jest kreatywna i posiada wiele talentów. Cechuje ją rozsądek i upór w dążeniu do wyznaczonych celów. Jest bardzo towarzyska i posiada duże grono przyjaciół. Lubi pomagać znajomym i zawsze służy im dobrą radą i słowem. Przyjaciele cenią w niej otwartość i wrażliwość. W pracy jest zorganizowana i zawsze przykłada się do przydzielonych jej zadań. Jest zaradna i potrafi poradzić sobie z wieloma problemami. Jest poukładana i wie, w jaki sposób zorganizować sobie czas pracy.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.