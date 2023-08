Imieniny Ilony 18.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Ilonie?

Ilona ma silną osobowość. Zdecydowanie lepiej dogaduje się z mężczyznami, przez co inne kobiety są o nią zazdrosne. Jest inteligentna, pracowita i w życiu kieruje się twardymi zasadami. Ilona jest bardzo wymagająca wobec mężczyzn. Woli spędzić życie samotnie niż zadowolić się byle jaką relacją. Dom prowadzi perfekcyjnie zarówno wtedy, jak jest w związku, jak również wtedy, kiedy życie spędza samotnie. Ilona jest kobietą sukcesu. Jest niesamowicie zmotywowana i wytrwała w dążeniu do celu. Uważa, że najbardziej motywujące są te osiągnięcia, które przychodzą z trudem.

Ilona to imię pochodzenia greckiego. Ilona imieniny obchodzi 27 stycznia, 23 kwietnia, 21, 31 lipca, 18, 19 sierpnia, 27 października.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.