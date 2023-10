Imieniny Izydora 6.10. Wiersze na imieniny dla Izydora

Wierszyki na imieniny Izydora

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Izydorowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.