Imieniny Jana. Najbliższe wypadają 20.08. Wierszyki z okazji imienin dla Jana

Jan jest mężczyzną sprawiedliwym i pracowitym. Wszystko chce robić sam, bo uważa, że zrobi to najlepiej. Jest uparty i zawsze pewien swojej racji. Jest niesamowicie inteligentnym mężczyzną. Potrafi panować nad kilkoma projektami równocześnie i robić to dobrze. Jan lubi zaszyć się w domu, żeby odreagować stresy z pracy. Jego poglądy są konserwatywne. W jego ambitnych planach życiowych, zawsze jest miejsce na rodzinę. Jest wiernym i oddanym mężem. Nie jest wylewny w okazywaniu uczuć, ale zapewni stabilizację i bezpieczeństwo swojej rodzinie. W towarzystwie Jana wszyscy dobrze się czują. Jest trochę nieśmiały, ale bardzo empatyczny. Zawsze chętnie udziela pomocy i rady innym. Czasem ciężko z nim wytrzymać, ponieważ zawsze musi mieć rację.

Wierszyki na imieniny Jana

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Janowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!