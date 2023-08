Imieniny Jerzego (24.08). Życzenia imieninowe dla Jerzego

Jerzy jest osobą kreatywną, która umie wykorzystać swoją wyobraźnię. Ma wiele zainteresowań, które chętnie rozwija. Cechuje go rozsądność i staranność. Często jego intuicja jest nieomylna. Jerzy szybko nawiązuje nowe kontakty i lubi przebywać ze swoimi znajomymi. Czasami popada w melancholię i zaczyna być skryty. W pracy wyróżnia się inteligencją i bystrością umysłu. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i dokształcać się zawodowo. Ma wiele pomysłów, które lubi realizować. Jest urodzonym strategiem, co bardzo przydaje się w wypełnianiu pracowniczych obowiązków.

Wiersze na imieniny Jerzego

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Jerzemu, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!