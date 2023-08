Imieniny Jerzego. Najbliższe wypadają 24.08. Życzenia z okazji imienin dla Jerzego

Jerzy jest osobą kreatywną, która umie wykorzystać swoją wyobraźnię. Ma wiele zainteresowań, które chętnie rozwija. Cechuje go rozsądność i staranność. Często jego intuicja jest nieomylna. Jerzy szybko nawiązuje nowe kontakty i lubi przebywać ze swoimi znajomymi. Czasami popada w melancholię i zaczyna być skryty. W pracy wyróżnia się inteligencją i bystrością umysłu. Lubi podnosić swoje kwalifikacje i dokształcać się zawodowo. Ma wiele pomysłów, które lubi realizować. Jest urodzonym strategiem, co bardzo przydaje się w wypełnianiu pracowniczych obowiązków.

Wierszyki na imieniny Jerzego

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Jerzemu, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...