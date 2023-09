Imieniny Joachima (22.09). Wiersze z okazji imienin dla Joachima

Jaki jest Joachim?

Joachim to imię pochodzące z języka hebrajskiego od słowa oznaczającego wzmocniony, pokrzepiony przez Boga. Joachim imieniny obchodzi 26 lipca, 16 sierpnia.

Joachim jest mocno skupiony na sobie. Kobiety potrafi zmieniać, jak rękawiczki, dopóki nie znajdzie idealnej dla siebie partnerki. Potrafi być kochający, czuły i namiętny. Jest również bardzo zazdrosny, co dodatkowo komplikuje mu życie w sferze uczuć. Joachim stale szuka aprobaty u innych. Lubi być w centrum uwagi oraz wzbudzać zazdrość u innych. Nie raz wystawia się przez to na pośmiewisko. Nie przywiązuje się do ludzi, przez co często zmienia towarzystwo. Warto przymknąć oko na jego zachowanie, gdyż jest niegroźne.