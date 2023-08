Imieniny Justyny 1.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Justyny?

Justyna jest bardzo energiczną i pozytywnie nastawioną do świata kobietą. Uczy się poprzez działaniem, nie boi się popełniać błędów, bo potrafi je naprawiać. Jest bardzo praktyczna i zawsze dąży do osiągnięcia wytyczonych przez siebie celów. Lubi dominować i mieć kontrolę nad sytuacją. Mimo bycia indywidualistką i twardego stąpania po ziemi łatwo ją zranić. Szczególnie jeśli się jej nie wysłucha i nie okaże wsparcia, którego oczekuje. Dzięki swoim predyspozycjom Justyna świetnie sprawdzi się jako dziennikarka lub w branży reklamowej oraz biznesie. W pracy ceni sobie ruch. Nie boi się zmian, dlatego zmiana pracy nie sprawia jej żadnych trudności. W życiu kieruje się rozwojem osobistym, więc nawet jeśli dobrze czuje się w obecnej pracy, jeśli pojawi się coś lepszego na horyzoncie, zmieni pracę bez wahania. Nawet jeśli będzie się to wiązało z przekwalifikowaniem. Justyna nie jest rodzinna. Nie jest kobietą, która dąży do założenia rodziny i dbania o dom. Jej partner musi być wyrozumiały, a najlepiej, jeśli będzie miał podobne zainteresowania i priorytety. Bo Justyna jest kobietą, która na pewno się nie podporządkuje.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.