Imieniny Justyny 17.09. Jakie życzenia imieninowe dla Justyny?

Justyna jest bardzo energiczną i pozytywnie nastawioną do świata kobietą. Uczy się poprzez działaniem, nie boi się popełniać błędów, bo potrafi je naprawiać. Jest bardzo praktyczna i zawsze dąży do osiągnięcia wytyczonych przez siebie celów. Lubi dominować i mieć kontrolę nad sytuacją. Mimo bycia indywidualistką i twardego stąpania po ziemi łatwo ją zranić. Szczególnie jeśli się jej nie wysłucha i nie okaże wsparcia, którego oczekuje. Dzięki swoim predyspozycjom Justyna świetnie sprawdzi się jako dziennikarka lub w branży reklamowej oraz biznesie. W pracy ceni sobie ruch. Nie boi się zmian, dlatego zmiana pracy nie sprawia jej żadnych trudności. W życiu kieruje się rozwojem osobistym, więc nawet jeśli dobrze czuje się w obecnej pracy, jeśli pojawi się coś lepszego na horyzoncie, zmieni pracę bez wahania. Nawet jeśli będzie się to wiązało z przekwalifikowaniem. Justyna nie jest rodzinna. Nie jest kobietą, która dąży do założenia rodziny i dbania o dom. Jej partner musi być wyrozumiały, a najlepiej, jeśli będzie miał podobne zainteresowania i priorytety. Bo Justyna jest kobietą, która na pewno się nie podporządkuje.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

