Imieniny Kamila 15.09. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Kamila

Kamil jest skryty i zamknięty w sobie. Jest bardzo tajemniczy, co sprawia, że ludzie do niego lgną, szczególnie kobiety. To spokojny i statyczny mężczyzna. Opanowany w każdej sytuacji. Z nikim nie dzieli się swoimi rozterkami i problemami. Kamil to dobry mąż i ojciec. Jednak nie znosi manifestowania uczuć. W relacjach z partnerką jest dosyć zimny i oszczędny w uczuciach. Jednak stara się dbać o dom, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. Kamil wybiera zawody, które wymagają precyzji. Nie lubi, gdy dużo się dzieje. Woli skupić się na kilku konkretnych obowiązkach.

Wierszyki na imieniny Kamila

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Kamilowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.