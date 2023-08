Imieniny Konstantego (26.08). Wierszyki na imieniny dla Konstantego

Konstanty jest bardzo uczuciowy i wrażliwy. Zależy mu na bliskich do tego stopnia, że często jest zazdrosny i apodyktyczny. Nie brakuje mu pewności siebie. W pracy jest bardzo wytrwały i uparcie dąży do osiągnięcia swoich celów. Lubi towarzystwo innych ludzi, na ogół jest również przez nich bardzo lubiany. Jest urodzonym liderem i lubi być w centrum zainteresowania.

Wierszyki na imieniny Konstantego

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Konstantemu, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!